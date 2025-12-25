中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月25日】中国商務部の何咏前（か・えいぜん）報道官は25日の記者会見で、中国発の動画共有アプリ「TikTok（ティックトック）」が米国での事業継続のため米国に合弁会社を設立するとの報道について、米国が中国企業に公平なビジネス環境を提供することへの期待を表明した。何氏は次のように述べた。中米両国首脳による電話会談で得られた重要な共通認識を実行に移すため、