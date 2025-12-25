気象台は、午後7時8分に、暴風雪警報を下関市、萩市、長門市、阿武町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】山口県・下関市、萩市、長門市、阿武町に発表 25日19:08時点西部、北部の海上では、26日明け方まで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下関市□暴風雪警報【発表】26日明け方にかけて警戒風向北西・日本海側最大風速20m/s■萩市□暴風雪警報【発表】26日明け方にかけて警戒