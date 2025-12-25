新年のお参りに行きたくなる 個性あふれる縁起物をご紹介 まもなく迎える新たな年。初詣で縁起物を購入するという人も多いと思います。そこで、思わず手に取りたくなるユニークな縁起物がある大分県内の神社をご紹介します。可愛らしいデザインから粋な仕掛けまで、2026年の干支「午」にちなんだ品々も充実。新年のお参りの参考にしてみてください。 赤猫だらけ！臼杵市「福良天満宮」の個性派縁起物 赤猫の縁