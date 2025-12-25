元空手日本代表で俳優の大内美里沙さんが千葉県警の110番通報制度イメージキャラクターに就任し、110番の適正な利用を呼びかけました。千葉県警が110番通報制度のイメージキャラクターに起用したのは元空手日本代表で俳優の大内美里沙さんです。大内さんは空手日本代表の合宿で千葉県を訪れたり、県内の小学生に空手を教えたりした経験などから起用されたということで、「110番にかけてよいのかどうか戸惑うこともあるかもしれない