きょう25日は、クリスマス。世界各地でサンタが大集結した。アメリカ・フロリダ州で恒例の「サンタサーファー」イベントが開催され、海に飛び込む姿やソリ付きボードで賑わった。国際宇宙ステーションからは、宇宙飛行士の油井亀美也さんが、地球に向けてメッセージを発信した。一方、バチカンでは教皇レオ14世が就任後、初めてクリスマスイブのミサに参加した。サーファーや宇宙から！各地でサンタ大集結真冬のビーチを埋め尽くす