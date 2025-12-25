歌手で俳優のパク・ユチョンさんが、日本1st写真集『Fragments of color』の発売記念会見を行いました。 【写真を見る】【 パク・ユチョン 】 「やっと素直な僕が出た」日本1st写真集に手応え「もっともっと日本で活動ができるように」12月25日発売ということで、パクさんは、“発売日がクリスマスで、運が良かった。発売日じゃなかったら何も予定がなかったので”と、チャーミングに挨拶。“1st写真集が発売できるのは光