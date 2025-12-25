阪神の佐藤輝明内野手（２６）が２５日、大阪市内のアパレルブランド「ＲＵＥＬＬＥ（ルエル）」で１日店長を務めた。３時間の間、事前抽選者と当日券で訪れた約１２０人を“接客”。写真撮影やサインなどを行い、ファンとクリスマスのひとときを楽しんだ。“出勤”の際にはバックヤードのカーテンから顔をチラリ。来客を確認すると「店長です！」と元気よく登場した。佐藤輝はＲＵＥＬＬＥと自身の背番号が入った黒のコラボベ