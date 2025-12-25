高市首相がアメリカを訪問し、トランプ大統領と会談する方向で調整していると明らかにしました。高市首相：いつ訪米するのかということだが、できるだけ早期に（トランプ米大統領と）お目にかかりたいなということで、今調整をしている。来年の割と早い時期かなと想像はしている。また、高市首相の台湾有事をめぐる国会答弁に反発している中国との関係について、「対話はオープンだ。今もあらゆるレベルで意思疎通を行っている。そ