12月21日（日）放送の『有吉クイズ』では、有吉弘行のプライベートに密着する企画の最新作が放送された。「紅白直前にやりたかったこと」として有吉が三上悠亜と向かったのは、バストケアに特化しているというエステサロン。そこで2人は施術着に着替え…。【映像】「Dカップくらいはありそう」バストケアエステで驚きの変化今回は「有吉プライベート密着クイズ」の最新作。有吉は「女性友達同士でしか行けない場所に行ってみたい」