【「ちいかわ」特製電柱広告】 2026年11月中旬頃まで掲出予定 【拡大画像へ】 講談社は、ナガノ氏によるマンガ「ちいかわなんか小さくてかわいいやつ」の特製電柱広告を、東京都・池袋周辺にて掲出開始した。期間は2026年11月中旬頃までを予定している。 今回掲出される広告は、11月21日に発売した「ちいかわなんか小さくてかわいいやつ」8巻の重版を記念したもの。8巻に収録される「