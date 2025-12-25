名古屋市昭和区の中学校で、女子トイレに小型カメラを設置したとして、この中学校に勤める男が逮捕されました。警察などによりますと、逮捕されたのは昭和区にある名古屋市立中学校の職員・加藤謙吾容疑者(26)です。加藤容疑者は24日、勤務先の中学校の女子トイレに侵入し、盗撮目的で小型のカメラを設置した疑いが持たれています。24日午前、女子トイレのサニタリーボックスにカメラが設置されているのを中学校の職