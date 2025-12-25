来季はクラブ史上初めてJ２に参戦するテゲバジャーロ宮崎が12月25日、株式会社ZOZOとのオフィシャルサプライヤー契約の締結と、J２・J３百年構想リーグに着用するユニフォームのデザインを公表した。クラブの公式サイトによると、『ZOZO』はカスタマーサポート部門などのオフィスを宮崎県内に構えるなど宮崎と深いつながりを持つ企業だ。「当クラブとは2022年より「クラブビジョン推進パートナーシップ契約」を締結し、ユニフ