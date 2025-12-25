【その他の画像・動画等を元記事で観る】 tuki.の最新曲「最低界隈」のMVが公開された。 ■女子高生の目線で社会へのリアルな不満と不安を書き殴った一曲 8月27日にリリースされた「最低界隈」は、tuki.が女子高生の目線で社会へのリアルな不満と不安を書き殴った一曲。 SNSで楽曲の一部が公開されるやいなやその内容が物議を醸し、リリース前からショート動画で100万回以上再生されていた。 tuki.は12月24