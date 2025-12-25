●ｆｏｎｆｕｎ [東証Ｓ] 26年1月29日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。 ●サクサ [東証Ｓ] 26年3月31日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。 ［2025年12月25日］ 株探ニュース