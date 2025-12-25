佐世保市潮見町で水道管が破裂して漏水し、復旧工事のため 周辺の約140世帯で一時断水が発生しました。 25日午前8時頃、佐世保市潮見町で「水道の水の出が悪い」と付近の住民から市に連絡がありました。 市水道局によりますと、老朽化により水道管が破裂し漏水していたということです。 復旧工事に伴い、周辺の141世帯では 3時間半にわたり断水が発生しました。 市水道局によりますと、破裂した水道管は19