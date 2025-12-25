県内は26日から冬型の気圧配置が強まり、さらに冷え込む見込みです。 最高気温は25日よりも10℃ほど下がり、今夜から平地でも雪が降る可能性があります。 日中の気温が、24日よりも7℃ほど下がった長崎市。 （神奈川から） 「きのうまでは上着なしで大丈夫だったが、きょうはとても寒い」 （神奈川から） 「子どもが吹き飛ばされそう。(風が)すごく強い」 （メキシコから） 「とても寒い。凍りそう」 気象台に