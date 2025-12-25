中国国家税務総局上海市税務局が12月24日に明らかにしたところによると、今年1〜11月に上海で出国時税金還付を行った海外からの旅行者数は前年同期比156．3％増加し、税金還付対象商品の売上高と還付額は同約80％増となりました。（提供/CRI）