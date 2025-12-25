阪神・佐藤輝明内野手（26）が25日、自身も愛用するアパレルブランドRUELLE（ルエル）の大阪市西区にある店舗で半日店長を務めた。事前抽選の当選者と当日券購入者を合わせて120人が来店。午後3時から6時まで笑顔で接客と写真撮影を行い、自身の背番号と同じ8番が入ったコラボベースボールTシャツを購入したファンにはサインも行った。イベント中にはショッピング中にたまたま同店に立ち寄ったチームメートの富田に「ちゃんと