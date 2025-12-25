金曜日は強い冬型の気圧配置となり、西〜北日本の日本海側の地域を中心に大雪に警戒が必要です。【金曜日の天気】木曜日の夜から日本海側では雪雲が次第に広がり、金曜日の朝は西日本から北日本の日本海側は広く雪で、平地も含めて大雪となるおそれがあります。愛知県などの太平洋側でも雪雲が流れ込む時間があるでしょう。金曜日の夜にかけても日本海側は広く雪で、ふぶくおそれがあります。【予想される24時間降雪量（多い所で）