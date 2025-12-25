首相官邸で開かれた女性特有の健康問題に着目し、対応を議論する副大臣会議の初会合＝25日午後政府は25日、女性特有の健康問題に着目し、対応を議論する副大臣会議の初会合を開いた。月経や更年期障害などを診療できる医療体制の整備を進める。2026年5月に論点を整理し、経済財政運営の指針「骨太方針」などに反映させる。高市早苗首相は10月の所信表明演説で、がん検診の推進など「攻めの予防医療」の徹底を掲げ、性差に由来