総務省は25日、2024年分の政治資金収支報告書の中央分（総務相所管）と地方分（都道府県選挙管理委員会所管）の集計結果を発表した。政党を含む全国の政治団体の合計収入は1949億6千万円（23年比2.9％減、以下同）で、記録が残る1983年以降で過去最低。政治資金パーティー収入がほぼ半減しており、自民党派閥裏金事件が影響したとみられる。合計収入別では事業収入も96億6千万円減（22.0％減）の342億3千万円で過去最低となり