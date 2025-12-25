公式練習で調整する森重航＝長野市エムウェーブスピードスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表選考会を兼ねた全日本選手権が26日に長野市エムウェーブで開幕する。激戦の男子500メートルで最大3枠を争う各選手は25日に最終調整し、会場のリンクには緊張感が漂った。北京五輪銅メダルの森重航は「自分のレースをすればいけると思っている。自信はある」と泰然と構えた。森重は今季W杯で好調を保ち、けがで苦戦した新濱立也