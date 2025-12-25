元東方神起のパク・ユチョン（39）が25日、都内で初となる日本写真集「Fragmentsofcolor」（日本出版貿易株式会社）の発売記念会見を行った。ユチョンは自ら「破片」を意味するタイトルを考案。本作では「破片」に込めた美しさや人間味をさまざまなカットで表現したという。昨年12月にソロアーティストとして日本デビューを果たしたが、本作においても「これからの活動に向かって力を入れていける、ターニングポイントのよ