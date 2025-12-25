ロックバンド・［Ａｌｅｘａｎｄｒｏｓ］のボーカル・川上洋平（４３）が２５日、都内で行われたエッセイ「次幕」（宝島社）の発売記念イベントに出席した。音楽と自身の“今”をつづったといい「（本を）書き終えて、とてもすっきりした。ここまで自分をさらけ出したのは初めて」と胸の内を伝えた。川上は「今の生活に不満はないけど、満足しているわけじゃない人に読んでもらえたら。ロックバンドのボーカルも同じようなこと