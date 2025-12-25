気象台は、午後6時50分に、波浪警報を松江市、出雲市、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】島根県・松江市、出雲市、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町に発表 25日18:50時点東部、隠岐では、26日未明から26日昼前まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松江市□波浪警報【発表】26日未明から26日昼前にかけて警戒予想最大波高6m■出雲市□波浪警