Ｊ１京都に完全移籍する湘南・平岡来季Ｊ２の湘南は２５日、ＭＦ平岡大陽（２３）が京都に完全移籍すると発表した。クラブを通じ、「真剣に悩んだが、選手として今よりもさらに成長するために、新たな環境で勝負することが大切だと考え、この決断に至った」などとコメントした。兵庫県出身で大阪・履正社高から２０２１年に湘南に加入。今季はリーグ戦２８試合出場４得点だった。Ｊ１通算は１０６試合９得点。