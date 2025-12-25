楽天モバイルの契約数が大台を突破しました。詳細は以下から。登壇者は三木谷会長と、タレントの藤森慎吾さん。本日12月25日に1000万契約を突破「しそう」ということで記者会見が開かれたとのこと。発表会場ではリアルタイムでカウントアップが行われ、1000万契約が大々的に祝われました。カウントアップの様子はこんな感じ。さらに1000万契約突破を記念して、純金製のSIMカード（レプリカ）などが当たるキャンペーンが実施されま