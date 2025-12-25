国民民主党の小竹凱衆議院議員がテレビ金沢を訪れ、来年の抱負を語りました。この中で、次期衆院選に向けて現職としての実績を重ねていくとした上で、玉木代表が示した石川でのもう一人の候補の擁立に意欲をみせました。国民民主党・小竹 凱 衆院議員：「石川でも、もう1人というふうに選択はなってくると思いますし、県連代表の立場として、そこは党勢拡大をしっかりととっていきたいと思います」また、前金沢市長の支持を決めた