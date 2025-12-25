¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤¬¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤ÇÉÔµ¤Ì£¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÄÀÌÛ¤ò´Ó¤­¡¢ÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Åì¤ÎÌ¾ÌçµåÃÄ¤¬ºÇ¸å¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¡£ºòÇ¯¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÄº¾å·èÀï¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ß¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤³¤½£±£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥´Ô¤¬»ê¾åÌ¿Îá¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿Êä¶¯¤Ï¤Ê¤·¡£º£µ¨£²£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹£¸ÂÇÅÀ¤Ç¥ª¥Õ¤Ë£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤¬¡ÖºÇÍ¥Àè