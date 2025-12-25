東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の26日の天気をお伝えします。25日は朝から雨となりましたが、午後は日差しが戻りました。各地とも未明に最高気温を観測し、この時間が最も低い気温となっています。この後、夜にかけてはさらに気温が下がる見通しです。これからの天気です。26日未明から朝にかけては各地で雪が降り、山地を中心に雪が積もる所もありそうです。昼頃になると雪の降る所はなくなります