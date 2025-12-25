12月25日午前、高知県土佐清水市の沖合で漁をしていた70代男性が、海に転落する事故がありました。ケガなどはありませんでした。土佐清水海上保安署によりますと、12月25日午前7時半ごろ、土佐清水市大岐の小浜漁港から沖合500メートル付近で、イセエビ漁をしていた70代男性が海底に引っかかった網を外そうとしてバランスを崩し、乗っていた船が転覆。男性もそのままへ転落する事故がありました。男性は、自力で海岸まで泳ぎ