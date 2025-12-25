１２月２７日の阪神５Ｒでデビューするローズラフィネ（牝２歳、栗東・友道康夫厩舎、父エピファネイア）の仕上がりがいい。１週前には実戦でも手綱を執る武豊騎手＝栗東・フリー＝が騎乗し、栗東・ＣＷコースで６ハロン８４秒４―１１秒５と鋭く伸びた。母のニーナドレスは既走馬相手の未勝利、君子蘭賞を連勝したが、次戦のオークス１６着を最後に引退した。母も管理していた友道調教師は「牝馬にしては体もあって、しっかり