令和ロマンのくるまが、ABEMAビデオ限定配信の『世界の果てに、くるま置いてきた』未公開トークにて、自身の意外なルーツを告白。実家がお好み焼き店であることは知られているが、くるまにとっての「おふくろの味」は、それとは正反対の場所にあった。【映像】くるまの変わったキャラクターの母親車中で「日本食へのこだわり」について話が及ぶと、くるまは「俺そんなに和食が一番じゃないんですよ。一番好きなのイタリアンっ