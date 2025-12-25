6年間、宮内庁長官として皇室を支えてきた西村前長官が退任会見に臨みました。代替わり直後の2019（令和元）年12月から宮内庁長官を務め、24日に退任した西村泰彦氏が記者会見に臨みました。宮内庁西村泰彦前長官「本当に国民が苦しんでいる時、つらい思いをしているという時に、国民に寄り添ってそれを励まされる。我が国の皇室は心のより所であると言って過言ではないと思います」西村前長官は印象に残ったことに被災地訪問を