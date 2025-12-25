高市早苗首相は25日、日本が抱える課題解決に向けた政策立案を高校生が競う「全国高校生政策甲子園」の最優秀賞受賞者と官邸で面会した。受賞したのは岐阜県立岐阜高（岐阜市）、大阪府立鳳高（堺市）の2校。生徒らの政策発表に耳を傾け「現実的な政策提案を心強く思う。これからも活躍してほしい」と激励した。岐阜高2年鈴木一功さん（17）らが提案した新規就農支援の基盤整備について、首相は「農業に興味を持ってもらう段階