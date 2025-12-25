東京・赤坂のサウナ店で夫婦が死亡した火事で、警視庁はサウナ店の関連会社の家宅捜索を行いました。警視庁が業務上過失致死の疑いで家宅捜索に入ったのは、東京・赤坂のサウナ店の関連会社です。この火事は今月15日、港区赤坂のサウナの室内で美容院経営の松田政也さんと妻の陽子さんが死亡したものです。サウナ室のドアノブは外れた状態で、非常ボタンを押した際に、事務室へ異常を知らせる装置の電源が入っていなかったことなど