東京・赤坂で夫婦が死亡した高級個室サウナ店の関連会社などに警視庁が家宅捜索に入りました。【映像】家宅捜索に入る警視庁（現場の様子）15日、港区赤坂のサウナ店の個室で客の松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）が閉じ込められ死亡しました。捜査関係者によりますと、警視庁は25日の午後、会社の安全管理に問題がなかったかなどを調べるためサウナ店の関連会社などに家宅捜索に入りました。2人が閉じ込められた個室