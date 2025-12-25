12月24日放送のテレビ東京系『あちこちオードリー』に、“みちょぱ”こと池田美優が出演。“間違いだった”と気付いた自身の考え方について語った。【関連】結婚3年のみちょぱ、夫・大倉士門との円満の秘訣を語る「200通ぐらい送り合ってる」番組内で、池田は、“芸能人の友達は作らなくていいと思っていたが、その考えは間違っていたことに気付いた”として、「だからと言って今別に増やしてるかって言ったら、そうでもないんです