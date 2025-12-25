名古屋市西区での円頓寺商店街で2025年8月、豊臣秀吉像の首を折られた事件で、愛媛県警の警察官が犯行に及んだとみられることが分かりました。■郷土が誇る「三英傑」に…首折ったのは"警察官"市民ら：「信じられない。しっかりと罰をと思います」「クビだね。普通はやらない」「名古屋の三英傑だから余計に」名古屋の人たちから上がった驚きと怒りの声、その理由は…。（リポート）「痛々しく首が折られていた秀吉像です