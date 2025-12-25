楽天モバイルは、契約回線数が1000万回線を突破したことを記念して、2つのキャンペーンを実施する。 純金製のSIMカードレプリカなど当たる 楽天モバイル公式Xアカウントをフォローし、対象の投稿をリポストすると抽選ページで、賞品が当たるスクラッチくじに参加できる。期間は2026年1月9日13時59分まで。 賞品は全部で4種類。抽選で「純金製SIMカード（レプリカ）」が5人に、「楽