山形県鶴岡市内で電線を盗むなどしてこれまでに７度逮捕されている男について、山形地方検察庁はきのう今年３月に福島県の電柱から電線３８本を盗んだ窃盗の罪で追起訴しました。 これまでの被害総額は１０００万円以上にのぼります。 窃盗の罪できのう起訴されたのは、千葉県君津市の自営業の男（３３）です。 起訴状などによりますと、男は、今年３月１０日から１１日までの間、福島県泉崎村に設置された電柱から電線３８本時