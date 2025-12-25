大阪府柏原市の西名阪道で、炎上した車から男性（６０）の焼死体が見つかった事件をめぐり、奈良県大和高田市の会社員の男（３７）が殺人や死体損壊などの罪で起訴されました。大阪地検が１２月２４日（水）、殺人・窃盗・建造物等以外放火・死体遺棄・死体損壊の罪で起訴したのは、大和高田市の会社員・濱田達也被告（３７）です。起訴状によると濱田被告は、▽今年１１月、大和高田市の会社役員・定井敏弘さん（当時６０）