２４日のテレビ東京「あちこちオードリー」には、みちょぱらがゲスト出演した。若林正恭が衝撃暴露。春日俊彰が夫婦関係について「反論もしないし、ケンカにもならない。なんか言われたら『はぁーあ』って（ため息をする）。そっちもそうだろ！とかそういうことにはならない」と説明すると、若林は「だいぶ、たまってたみたいで、家来たのお前の奥さん。普通に『別居したい』って言ってた」と明かした。春日は「うそつけ！」