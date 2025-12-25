有害鳥獣の捕獲に使われる箱わなについて、「目障りだ」「子供が触ったら怪我をする」などとクレームが寄せられ、福岡県内の町役場や猟友会が撤去などの対応に追われている。クレームとの関係は不明だが、箱わなのドアが盗まれたり、勝手に閉められたりする被害も出た。箱わなは、農作物の被害を防ぐためには必要とされているが、関係者は、難しいかじ取りを迫られているようだ。ドアが盗まれ続け、「カメラ撮影中」の看板も設置茂