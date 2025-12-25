「いつも通り、練習してきたことを出そう。そしていっぱい楽しもう！」──イベント開始直前、ちびっ子スケーターたちと輪になり明るく声をかけていたのは、女優でフィギュアスケーターの本田望結（21）だ。【全身を見る】ぴったりしたサンタ衣装に身を包み、まぶしい笑顔でスケートショーを披露した本田望結12月3日、神奈川県横浜市にある山下公園で、期間限定のスケートパーク「Winter Wonder Park Yokohama 2025-26」（2026年