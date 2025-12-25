【新華社ウルムチ12月25日】中国新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州マナス県の南部山岳地帯でこのほど、降雪後に天候が回復し、白銀に包まれた天山山脈が絵画のような美しさを見せた。寒気と暖気の入れ替わりの影響で、同県の肯斯瓦特風景区には雲海が出現。雲霧は時に静まり、時に湧き上がり、エメラルドグリーンの湖面と映え合い、油絵を思わせる景観が広がった。（記者/丁磊）