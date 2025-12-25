三重県の一見勝之知事は25日の記者会見で、外国人の県職員採用について取りやめを検討していることを表明した。毎年、県民1万人を対象に実施しているアンケートの中に「外国人採用を続けるべきか」を尋ねる質問を設け、結果を踏まえて決定したいとしている。【映像】外国人採用について聞く県民アンケートの説明（実際の様子）会見で一見知事は「公務員というのは県民の個人情報に触れることができるわけですね。その情報漏洩