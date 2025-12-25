俳優の芳根京子（28）が、24日クリスマス・イブに投稿したプライベート感あふれる動画に、さまざまな反響が寄せられている。【映像】芳根京子のクリスマス動画や水着姿これまでもInstagramで、カレンダー発売を記念したお渡し会イベントでの様子や、夏休みにハワイを満喫する姿など、仕事やプライベートについて発信してきた芳根。2025年7月7日には俳優・柚希礼音のInstagramに登場し、水着姿でナイトプールを楽しむ姿を披露し