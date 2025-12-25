北京故宮博物院の養心殿は、約10年に及ぶ研究的保護と体系的な修復を経て、12月26日に一般公開を再開します。養心殿は乾清宮の西側に位置し、明代嘉靖十六年（1537年）に建設されました。2015年には養心殿研究的保護プロジェクトが開始され、10年間の修復・保護作業を経て、建物本体の問題が解決されました。これにより養心殿区域の健全な状態が回復し、室内に収蔵されている文物の保存環境も改善されました。養心殿の室内は昔のま