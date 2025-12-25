警察官を名乗る男らに約１億４千万円をだまし取られる特殊詐欺が発生しました。 ９月、福山市の６０代女性の固定電話に、デジタル庁の職員や原宿警察署の捜査二課を名乗る男から「あなたの名前で携帯電話が不正に契約されている」「逮捕状が出ている」などと電話がありました。 ラインでニセの警察手帳や逮捕状の画像が送られ、無実を証明する調査の名目で６回にわたり総額１億４３００万円をだまし取られました。 県内で発生し